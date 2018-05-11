Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 11.05.2018: Episode 19
47 Min.Folge vom 11.05.2018Ab 12
Annette Pluta zieht in Hessen in eine neue Wohnung und kauft sich fürs Schlafzimmer einen antiken Kleiderschrank. Eines Nachts hört sie laute Klopfgeräusche, die direkt aus dem alten Möbelstück zu kommen scheinen. Beunruhigt öffnet Annette die Türen, doch der Schrank ist leer. Da sich das Klopfen wiederholt und weitere unheimliche Geräusche hinzukommen, zieht die verängstigte Frau ins Wohnzimmer auf die Couch. Nun scheint sich alles beruhigt zu haben, bis Enkelin Melissa den Grund für Annettes Panik erfährt und ihre Großmutter überredet, eine Nacht gemeinsam im Spukzimmer zu verbringen. Eine Entscheidung, die beide bereuen werden.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.