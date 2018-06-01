Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 01.06.2018: Episode 22
46 Min.Folge vom 01.06.2018Ab 12
Beim Tod ihres Vaters ist Bettina noch ein kleines Mädchen und hört am Tag der Beisetzung, wie seine Lieblingsuhr eine Melodie spielt, obwohl sie gar nicht aufgezogen ist. Als Bettina erwachsen wird, stellt sie fest, dass nicht nur sie eine übersinnliche Gabe hat, sondern auch Töchterchen Anne. Bei der Beerdigung von Bettinas Mutter albert das Kind herum, lacht und rennt ausgelassen über den Friedhof. Außerdem scheint sie sich mit imaginären Leuten zu unterhalten. Doch als Bettina das Mädchen ermahnen will, läuft es ihr plötzlich eiskalt den Rücken hinunter: Die Gräber, zwischen denen Anne spielt, sind Kindergräber.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.