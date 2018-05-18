Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 18.05.2018: Episode 20
43 Min.Folge vom 18.05.2018Ab 12
Als Anna als Gastschülerin nach Schweden geht, kommt sie im Haus ihrer Freunde Ritwa und Per unter. Um zur Schule zu gelangen, muss sie jeden Tag 30 Kilometer nach Arvika fahren. Wie für schwedische Winter typisch, ist es morgens stockdunkel, als Anna allein mit einer Taschenlampe zur Bushaltestelle läuft. Doch dann spürt sie jemanden hinter sich, hört ein Keuchen und kann vor Angst kaum mehr atmen. Ihre Rettung ist Per, der mit dem Auto neben ihr hält. Erst jetzt erfährt sie von Kindsmörderin Sara, die im 17. Jahrhundert im Dorf lebte und zum Tode verurteilt wurde. Ihr Geist soll immer noch umherziehen. Und es ist nicht die letzte Begegnung, die Anna mit Sara hat.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.