Die blutige Jungfrau von Schloss EggJetzt kostenlos streamen
Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 28.06.2019: Die blutige Jungfrau von Schloss Egg
44 Min.Folge vom 28.06.2019Ab 12
Im Winter 1945 lebt der sechsjährige Georg Luitpold mit seiner Familie auf Schloss Egg und spielt oft alleine im Salon. Eines Tages schreckt das Kind auf, als ihm ein eisiger Luftzug ins Gesicht bläst. Alle Fenster sind geschlossen, doch Georg gefriert das Blut in den Adern: Eine geisterhafte Frauengestalt steht vor ihm, streckt die Arme aus und gibt ihre blutverschmierten Handflächen preis. Dann ist der Spuk verschwunden. Über 20 Jahre später - Georg ist inzwischen Antiquitätenhändler - erscheint ihm der Geist erneut im Salon. Doch diesmal betreibt er Nachforschungen und stößt auf eine grausige Bluttat, die sich im 16. Jahrhundert auf Schloss Egg ereignete.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.