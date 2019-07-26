Das Waisenhaus des SchreckensJetzt kostenlos streamen
Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 26.07.2019: Das Waisenhaus des Schreckens
42 Min.Folge vom 26.07.2019Ab 12
Nach langer Suche finden Roswitha und Gerald Alandt-Löffelsund ihr Traumhaus in einem Internet-Portal. Das Ehepaar mit zwei Töchtern ist Feuer und Flamme, als sie die Umzugskisten packen. Doch schon wenige Tage nach ihrem Einzug ereignen sich sonderbare Dinge: Die frisch verlegte Malerfolie ist plötzlich mit kleinen Farbfußspuren übersäht, die Richtung Wald führen. Zunächst glauben Roswitha und Gerald, dass ihnen die Mädchen einen Streich gespielt haben, aber die beiden haben größere Füße und die Spuren führen nur in eine Richtung. Rosi grübelt noch über der Frage, als sich weitere sonderbare Dinge im Haus ereignen.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.