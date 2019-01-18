Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 18.01.2019: Folge 6
47 Min.Folge vom 18.01.2019Ab 12
Als Elke Warbelows geliebte Großmutter auf dem Sterbebett liegt, erzählt sie ihrer schwangeren Enkelin ein Geheimnis: Die Frauen der Familie besitzen die Gabe, hellseherische Träume zu haben. Und tatsächlich: nicht nur ihre Prophezeiung, dass Elke eine Tochter erwartet, tritt tatsächlich ein. Auch Elke und Tochter Kathrin scheinen ihr Leben lang immer wieder Ereignisse in ihren Träumen vorher zu sehen. Eine solche Fähigkeit bringt natürlich viele Vorteile: So bewahrt sie die Altenpflegerin und ihren Mann Jahre später vor einem schädlichen Wasserschaden. Doch was ist, wenn Träume nicht nur schöne Dinge aufzeigen? Elke muss schon bald feststellen, dass ihre Gabe auch ein Fluch sein kann…
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.