Die verlorene Seele aus dem WaldJetzt kostenlos streamen
Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 19.07.2019: Die verlorene Seele aus dem Wald
42 Min.Folge vom 19.07.2019Ab 12
Daniel aus Koblenz geht mit seiner Tochter Theresa oft im Wald spazieren. Doch dieses Mal spielt Hund Minu verrückt und weigert sich weiterzugehen, obwohl Daniel kräftig an der Leine zerrt. Um herauszufinden, was Minu derart aufgeregt hat, kehrt er später alleine zu der Stelle im Wald zurück und hört ein Geräusch, das ihn an das Rattern einer Dampflok erinnert, die schnell näherkommt. Er folgt dem Geräusch und erschrickt halb zu Tode, als plötzlich eine Frau vor ihm steht, die in einen geisterhaften Nebel gehüllt ist. Wieder zuhause vertraut sich Daniel seiner Freundin Lisa an, doch die glaubt ihm kein Wort - bis sie die Erscheinung mit eigenen Augen sieht.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.