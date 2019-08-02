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Haunted - Seelen ohne Frieden

Die einsame Seele

TLCFolge vom 02.08.2019
Die einsame Seele

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Haunted - Seelen ohne Frieden

Folge vom 02.08.2019: Die einsame Seele

42 Min.Folge vom 02.08.2019Ab 12

Nach der Trennung von ihrem Partner ist Urte in eine neue, ruhige Wohnung gezogen, doch schon bald ist es mit der Ruhe vorbei: Jede Nacht springt die Stereoanlage von alleine an und lässt Heavy-Metal-Songs in ohrenbetäubender Lautstärke aus den Boxen knallen. Außerdem spielen die Lampen verrückt und verselbstständigen sich wie auch andere Gegenstände im Schlaf- und Wohnzimmer. Die verängstigte Frau bekommt kaum mehr ein Auge zu. Im Internet stößt sie auf eine App, mit der man zu Geistern Kontakt aufbauen kann. Sie installiert sie auf ihrem Handy und startet die Aufnahme in derselben Nacht. Doch was sie dann zu hören bekommt, lässt Urte das Blut in den Adern gefrieren.

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