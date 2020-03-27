Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 27.03.2020: Der rote Hahn
44 Min.Folge vom 27.03.2020Ab 16
Als Peter und Jörg auf dem Dachboden Fußball spielen, haben sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Außerdem scheint ein unsichtbares Wesen mit am Ball zu sein. Die Jungs behalten ihr Geheimnis für sich und erzählen auch nichts ihrer Mutter. Am folgenden Tag steht plötzlich ein alter Mann in schmutziger Kleidung vor der Tür, um die Familie vor einem „roten Hahn auf ihrem Dach“ zu warnen. Und obwohl Mama Hildegard kurz zuvor das Krähen eines Hahns gehört hatte, versteht sie nicht, was der Mann von ihnen will. Sie misst der Geschichte keine weitere Bedeutung bei - doch schon bald passiert das Unglück.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.