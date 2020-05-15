Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 15.05.2020: Das Opfer
47 Min.Folge vom 15.05.2020Ab 12
Bettina und Klaus Schmidt suchen nach einem passenden Domizil für den Ruhestand und finden ihr Traumhaus am Deich im norddeutschen Rechtenfleth. Doch schon kurz nach dem Einzug wird es unheimlich: Bettina hört seltsame Geräusche und glaubt, eine geisterhafte Gestalt zu sehen. Sie beginnt zu recherchieren und stößt auf eine Legende: Vor rund 200 Jahren brach hier ein zentraler Deich, der sich nicht reparieren ließ. Die verzweifelten Dorfbewohner glaubten an ein Zeichen für den Zorn Gottes - und wollten ihn durch ein Menschenopfer besänftigen. Gibt es Zusammenhänge zu der paranormalen Erscheinung?
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.