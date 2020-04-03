Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 03.04.2020: Der ungebetene Gast
45 Min.Folge vom 03.04.2020Ab 16
Nach ihrer Scheidung zieht Tanja Müller mit Tochter Melina in eine neue Wohnung. Doch schon kurz nach dem Umzug bemerken die beiden eigenartige Vorkommnisse: Die 11-Jährige hört nachts, wenn sie im Bett liegt, seltsame Geräusche aus dem Schrank, ihre Mutter wacht plötzlich auf und sieht brennende Kerzen auf dem Nachttisch. Morgens im Bad stoßen die zwei dann auf blutige Spuren. Zuerst hat Tanja den Verdacht, dass Melina ihr Streiche spielt, aber bald wird klar, dass noch jemand die Wohnung für sich beansprucht - die Seele eines kleinen Mädchens, das zu Lebzeiten schreckliche Dinge erlebt hat.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.