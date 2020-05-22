Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 22.05.2020: Mondsucht
45 Min.Folge vom 22.05.2020Ab 12
Anja und David sind mit ihrem Sohn Finn gerade in eine neue Wohnung im sauerländischen Ennepetal gezogen, als der Sechsjährige mit Schlafwandeln beginnt. Statistiken besagen, dass fast jedes Kind mindestens einmal schlafwandelt, doch Finn geistert jede Nacht durch die Räume. Dazu kommt, dass Gegenstände auf unerklärliche Weise verschwinden. Und als die besorgten Eltern auch noch Tabletten unbekannter Herkunft im Zimmer ihres Sohnes finden, beschließen sie, nachts eine Kamera zu installieren. Als Anja und David die Aufnahmen am nächsten Morgen sichten, kommt Furchtbares ans Tageslicht.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.