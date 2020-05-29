Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 29.05.2020: Der Geist in meinem Bett
45 Min.Folge vom 29.05.2020Ab 12
Nach dem Scheitern ihrer Ehe will Sevilay Ürten ihr Leben neu ordnen und zieht zunächst in eine neue Wohnung. Doch schon kurz nach dem Umzug hört die 29-jährige Augsburgerin eines Nachts Schritte im Flur. Wenig später glaubt sie, im Schlafzimmer eine Gestalt zu sehen - und die Gestalt kommt immer wieder und wird zunehmend bedrohlicher. Sevilay hält das Ganze zunächst für einen Alptraum, doch eines Morgens hat sie Hämatome an beiden Handgelenken. Traum, Realität oder paranormale Erscheinungen? Sevilay glaubt nicht an Geister, doch dann geschieht etwas, das ihre Welt jäh aus den Angeln hebt.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.