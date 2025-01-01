Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 2: Der Zorn der Gerechten
24 Min.Ab 6
Zwischen Carmen und Makielski muss irgendetwas vorgefallen sein. Die Familie ist außer sich und sichert "Beweise". Makielski ist entsetzt über sich selbst: Er kann sich an nichts erinnern, aber alles spricht gegen ihn ...
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH