Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 7: Das Superweib
24 Min.Ab 12
Der ganze Dackelclub gerät in Aufruhr, als ein "Kamerad" aus Sachsen zu Besuch kommt und sich als Superweib entpuppt - Dieter liegt in ihrer Gunst ganz weit vorn. Als er den Auftrag bekommt, in der leeren Villa seines Chefs den Whirlpool anzuheizen, nimmt Dieter die Dackelkameradin mit ...
