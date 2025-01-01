Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 3: Ist Tommie schwul?
24 Min.Ab 6
Der Augenschein ist klar: Die Familie Krause hat Tommie mit Freund Mario in einer eindeutig "zweideutigen" Situation überrascht. Bevor Sohnemann endgültig schwul wird, will Dieter wirkungsvolle Erziehungsmaßnahmen einleiten. Dummerweise holt er dazu den Expertenrat seiner schwulen Mieter Sascha und Klaus ein ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH