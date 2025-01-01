Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Ein Ende mit Schrecken

ConstantinStaffel 4Folge 8
Ein Ende mit Schrecken

Ein Ende mit SchreckenJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 8: Ein Ende mit Schrecken

24 Min.Ab 6

Herbert fährt mit Dieters Liebling Bodo in eine kurze Sommerfrische - und kehrt ohne den Dackel zurück! Die Familie, der Dackelclub, alle zittern: Was wird Dieter tun? Wird er durchdrehen, wird er sich rächen wollen oder sich selbst etwas antun? Aber zur großen Überraschung aller reagiert er völlig anders ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen