Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 1: Folge 1
25 Min.Ab 16
Endlich ist es wieder soweit! 15 Social Media Creator feiern auf Ibiza die krasseste Hausparty ihres Lebens. Beim Speeddating gibt es erstmal die Gelegenheit, ordentlich zu flirten. Oder handelt es sich dabei um eine „Wenn ich du wäre“ - Aufgabe?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn