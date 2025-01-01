Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 5: Folge 5
25 Min.Ab 16
Die Spannung steigt, während sich das Zufallsrad dreht, denn die ausgewählte Person muss offenbaren, für wen sie beim Voting gestimmt hat. Beim Deeptalk wird geklärt, ob Social Media peinlich ist und ein Pizzabote scheint mehr als nur Essen vorbeizubringen.
