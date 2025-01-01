Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 11: Folge 11
18 Min.Ab 16
Überraschung! Kurz vor Schluss wird die Party nochmal richtig groß. Aber nicht alle wollen die Finalisten wiedersehen. Obwohl die Stimmung perfekt ist, erreicht der Streit zwischen Celina und Walentina seinen Höhepunkt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn