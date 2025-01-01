Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 3: Folge 3
25 Min.Ab 16
Wer ist die erste Person, die in der “Villa der Verlierer” von Rewi begrüßt wird? Derweil wird eine große Poolparty geschmissen. Nicht nur hier, auch beim anschließenden “Wahrheit oder Pflicht” Spiel wird ordentlich auf Tuchfühlung gegangen.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn