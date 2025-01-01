Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 2: Folge 2
23 Min.Ab 16
Unsere Partygäste müssen sich Mutproben stellen, bei denen sie sich einen unerwarteten Vorteil verschaffen können. Wie sich herausstellt, ist Flunkyball ein gutes Spiel, um Partymuffel zu entlarven. Das erste Voting steht vor der Tür und Überraschungsgast Rewi reagiert!
