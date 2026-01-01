Hawaii Five-0
Folge 1: Quinn Liu
42 Min.Ab 16
Tani und Junior haben sich für eine Opernaufführung in Schale geschmissen und lauschen begeistert den gefühlvollen Klängen, als plötzlich ein Attentat auf den Mafiaboss Billy Sato ausgeübt wird. Steve und Danny setzen alles daran, den Scharfschützen zur Strecke zu bringen, doch sie müssen schnell feststellen, dass sie es mit einem Profi zu tun haben. Quinn Liu, die im Auftrag der Militärpolizei arbeitet, tritt zutage und hofft, unterstützend wirken zu können ...
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
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