Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Verschwunden

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 5
Verschwunden

VerschwundenJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 5: Verschwunden

42 Min.Ab 16

An Halloween ereignet sich ein schauderhafter Doppelmord, der das Five-O-Team auf den Plan ruft: Mitten in ihrer Wohnung wird die ehemalige Nonne Edith erschossen aufgefunden. Doch damit nicht genug: In ihrem Keller liegt ihr blutverschmierter Mörder, der ebenfalls getötet wurde, nachdem er ein mysteriöses Verließ öffnete. Dort befand sich ein Unbekannter, der nun auf der Flucht ist ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen