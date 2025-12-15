Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Ganz diskret

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 13
Ganz diskret

Hawaii Five-0

Folge 13: Ganz diskret

42 Min.Ab 16

In der Kältekammer eines exklusiven Golfclubs wird die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Lou Grover, der zufällig vor Ort ist, stellt schnell fest, dass die Türen absichtlich verriegelt wurden. Um den Ruf des Clubs zu wahren, behandelt der Captain die Angelegenheit mit höchster Diskretion in der Hoffnung, den Mörder ohne großes Aufsehen zur Strecke zu bringen ...

