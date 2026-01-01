Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Der Passagier auf 4C

Kabel EinsStaffel 10Folge 3
Der Passagier auf 4C

Der Passagier auf 4CJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 3: Der Passagier auf 4C

40 Min.Ab 16

In den 80er Jahren kam es zu einem dramatischen Flugzeugabsturz, der nie abschließend geklärt werden konnte. Bis jetzt - denn zum Erstaunen aller wird über 30 Jahre nach dem Unglück das Wrack auf dem Meeresgrund gefunden. Doch nicht nur das: Darin befindet sich ein Taucher, der allem Anschein nach erst vor Kurzem ermordet wurde. Was hat er dort verloren und wer hat ihn auf dem Gewissen? Steve und Quinn sind derweil immer noch auf der Suche nach dem mysteriösen Bombenleger ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
Kabel Eins
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen