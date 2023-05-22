Helden der Landwirtschaft
Folge vom 22.05.2023: Der Bisonzüchter
44 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12
Josef züchtet in Sickenhausen Bisons. Die Tiere stammen ursprünglich aus Kanada, aber seit den Neunzigerjahren sind sie auch in Oberbayern zu finden, denn ihr Fleisch ist bei Feinschmeckern sehr beliebt. Hubert und seine Tochter Sina ernten unterdessen am malerischen Bodensee an nur einem Tag über eine Million Äpfel. Das ist ein Kraftakt, bei dem sich Handarbeit und moderne Technik perfekt ergänzen. Und beim Agrardienstleister Streit wird eifrig geschweißt und gehämmert. Dort werden in dieser Folge Traktoren und Mähdrescher auf Vordermann gebracht.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.