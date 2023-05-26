Helden der Landwirtschaft
Folge vom 26.05.2023: Grünes Gold
44 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12
Wenn es um Hopfen geht, führt an Stefan aus Oberbayern kein Weg vorbei. Acht Hektar sollen an diesem Tag geerntet werden. Das ist kein leichtes Vorhaben, denn es regnet in Strömen. Und dann reißt auch noch ein Förderband. Auf dem Hof von Anita und Ute sorgt unterdessen ein ungebetener Gast für Ärger. Im Bio-Milchbetrieb der beiden Schwestern im hessischen Witzenhausen gibt es neben Kühen auch Hühner. Und ein Fuchs hat es auf das Federvieh abgesehen. Und in Altenberge hat eine Strohballenpresse gebrannt. Können Markus und Justus den Schaden beheben?
