Helden der Landwirtschaft
Folge vom 25.05.2023: Die Hanfbauern
44 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12
Henning ist ein echtes Allroundtalent. Er züchtet und vermarktet seltene Rinderrassen. Und er lädt auf seinem Hof regelmäßig Gäste zu Nutztier-Safaris ein. Dabei muss er aufpassen, dass er nicht auf die Hörner genommen wird. Jan und Henrik haben sich ebenfalls spezialisiert. Die Landwirte aus Niedersachsen kultivieren seit mehreren Jahren THC-freien Hanf. So einfach die Pflanze im Anbau zu sein scheint, desto komplizierter und mühseliger ist die Ernte. Denn die Fasern verheddern sich regelmäßig im Mähdrescher. Nichts geht mehr auf dem Feld.
