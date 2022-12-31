Das größte Geflügel der WeltJetzt kostenlos streamen
Helden der Landwirtschaft
Folge vom 31.12.2022: Das größte Geflügel der Welt
Folge vom 31.12.2022
Stefan bewirtschaftet mit seiner Familie einen Hof im südbadischen Tengen. Für seine nachhaltige Arbeitsweise wurde er 2020 als „Bester Ackerbauer des Jahres“ ausgezeichnet. Der Landwirt muss dringend die Gerste vom Feld holen, doch der Mähdrescher streikt. Marcus und Ramona haben sich hingegen auf exotisches Geflügel spezialisiert. Das Duo züchtet im bayerischen Oberland Strauße. Und in Mecklenburg findet sich einer der größten Agrarbetriebe Deutschlands. Aber auch die „Big Player“ in der Branche haben mit den klimatischen Veränderungen zu kämpfen.
