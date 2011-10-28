Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 135

Staffel 7Folge 19vom 28.10.2011
Folge 19: Folge 135

43 Min.Ab 12

Conrad lädt Saskia zum Essen ein, um sich für ihr finanzielles Engagement in Bezug auf die Seeklinik zu bedanken. Saskia, die sich weiterhin um ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter bemüht, bittet Laura zu dem Essen dazu. Was niemand ahnt: Saskia beginnt mit einem geschickten Intrigenspiel. Florian ahnt, dass er querschnittsgelähmt ist. Er stellt Bernheimer zur Rede, der dem Patienten, entgegen Professor Conrads Anweisung, seine bittere Vermutung bestätigt. Daraufhin bittet Conrad ausgerechnet Henriette, den völlig deprimierten Florian wieder aufzurichten. Durch Vickys Übernachtung in Timos Krankenzimmer fühlt sich Bernheimer vor den Kollegen bis auf die Knochen blamiert. Er macht seiner Tochter heftige Vorwürfe. Um der Strafe zu entgehen, schlägt Vicky vor, dass sie ein Praktikum in der Seeklinik absolviert.

