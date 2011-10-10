Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 121
Stefan setzt sich für den spontanen Urlaub von Marie und Markus ein und gerät dadurch mit Bernheimer aneinander. Währenddessen macht Marie Markus klar, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich verreisen können: Die Herz-OP von Jan kann jeden Tag anstehen. Währenddessen wird der Zustand von Markus’ Vater immer kritischer, er braucht dringend ein neues Herz. Zusätzlich zerren die Umstrukturierungen in der Klinik an Johannas Nerven. Thomas, der endlich aus der Klinik entlassen wird, ist schwer enttäuscht, dass sich seine Familie nicht wirklich um ihn kümmert.
