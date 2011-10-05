Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 118
43 Min.Folge vom 05.10.2011Ab 12
Rudolph Hellwig ist dankbar, dass sich Ulrike Obermaier um ihn kümmert. Dennoch kann er über die Vermutung des Klinikpersonals, sie beide seien ein Paar, zunächst nur schmunzeln. Da kommt Frau Obermaier mit einer schlechten Nachricht in die Klinik: Hellwigs Wohnung wurde bei der Explosion komplett zerstört. Lucas hat Philine ermöglicht, dass sie das Bett bei ihrer Tochter Mia im Krankenhaus behalten kann. Aus Dankbarkeit küsst Philine Lucas spontan auf den Mund – da ist es um Lucas geschehen, er hat sich verliebt. Vergeblich versucht Thomas zwischen Johanna und Christiane zu vermitteln.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises