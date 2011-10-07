Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 4: Folge 120
Karen spürt die Missgunst der Kollegen wegen ihrem Wechsel auf die Plastische Chirurgie. Sogar mit Henriette und Mesut bekommt sie sich deswegen in die Haare. Antonio und Stella hoffen indes, durch die neue Abteilung einen großen Catering-Auftrag an Land ziehen zu können. Vicky paukt zusammen mit Shirley für ihre mündliche Abiturprüfung. Die Lage ist brenzlig: Wenn sie die Prüfung in den Sand setzt, fällt sie durchs Abitur. Lucas hingegen nimmt, beflügelt von seiner Liebe zu Philine, die anstehende Prüfung auf die leichte Schulter. Das Schicksal von Rudolph Hellwig, der faktisch vor dem Nichts steht, lässt das Personal der Seeklinik nicht kalt. Alle hoffen, dass der alleinstehende Mann und seine gute Bekannte Ulrike Obermaier doch noch zueinander finden. Stefan, der Marie erklärt hat, sie frei zu geben, hadert mit sich, ob es die richtige Entscheidung war. Auch Marie quält die Frage, ob sie sich ein Leben an Markus' Seite überhaupt noch vorstellen kann.
