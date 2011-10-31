Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 137
43 Min.Folge vom 31.10.2011Ab 12
Henriette fällt aus allen Wolken, als Florian sie bittet, ihm Sterbehilfe zu leisten. Daraufhin zieht Ursula die aufgewühlte Henriette von dem Patienten ab. Auch Professor Conrad und Isabelle suchen vergeblich nach einem Mittel, den lebensmüden Patienten auf den Weg der Genesung zu bringen. Da muss Isabelle erkennen, dass Henriette einfach den besten Zugang zu Florian hat und bittet sie, sich wieder intensiv um ihn zu kümmern. Karl Enthammer, ein alter Freund von Alois, bricht mit starken Schmerzen zusammen und kommt in die Seeklinik. Trotz seiner Schmerzen will er sich nicht von Laura untersuchen lassen.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises