Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 139
43 Min.Folge vom 02.11.2011Ab 12
Florian ist wütend, dass Henriette seine Privatsphäre verletzt hat und heimlich seine Freunde über seinen Unfall in formiert hat. Der Grund scheint schnell klar: niemand kommt ihn besuchen. Umso mehr freut es Henriette als plötzlich die attraktive Nora Hansen auftaucht und ihren Freund Florian besuchen möchte. Vicky blüht in ihrer Arbeit im Krankenhaus geradezu auf und Bernheimer ist selig, dass seine Tochter offensichtlich auch Medizinerin werden will. Laura kann Karl Enthammers Wunsch, keine weitere Therapie zu machen, nicht akzeptieren. Verzweifelt versucht sie ihn zu weiteren Therapien zu überreden.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises