Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 139

HerzfrequenzStaffel 8Folge 3vom 02.11.2011
Folge 139

Folge 139Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 3: Folge 139

43 Min.Folge vom 02.11.2011Ab 12

Florian ist wütend, dass Henriette seine Privatsphäre verletzt hat und heimlich seine Freunde über seinen Unfall in formiert hat. Der Grund scheint schnell klar: niemand kommt ihn besuchen. Umso mehr freut es Henriette als plötzlich die attraktive Nora Hansen auftaucht und ihren Freund Florian besuchen möchte. Vicky blüht in ihrer Arbeit im Krankenhaus geradezu auf und Bernheimer ist selig, dass seine Tochter offensichtlich auch Medizinerin werden will. Laura kann Karl Enthammers Wunsch, keine weitere Therapie zu machen, nicht akzeptieren. Verzweifelt versucht sie ihn zu weiteren Therapien zu überreden.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen