Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 146

HerzfrequenzStaffel 8Folge 10vom 13.11.2011
Folge 146

Folge 146Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 10: Folge 146

42 Min.Folge vom 13.11.2011Ab 12

Saskia erzählt Conrad von Lauras gescheiterter Doktorarbeit. Sie bittet ihn, Laura dabei zu unterstützen, doch noch zu promovieren. Laura kommt allerdings dahinter, dass ihre Mutter sich erneut in ihr Leben einmischt. Als Laura zudem erfährt, dass Saskia sich eine Villa in Sonnenberg gekauft hat und vor hat, hier sesshaft zu werden, stellt sie diese wütend zur Rede. Um seinen Eltern auf ihrem Hof zu helfen und nicht zuletzt, um in Lauras Nähe sein zu können, spielt Daniel mit dem Gedanken, sich um die freie Assistenzarztstelle in der Seeklinik zu bewerben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen