Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 155

HerzfrequenzStaffel 8Folge 19vom 24.11.2011
Folge 155

Folge 155Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 19: Folge 155

43 Min.Folge vom 24.11.2011Ab 12

Nach einem gemeinsamen Abend wachen Daniel und Laura am Morgen nebeneinander auf. Beide wissen nicht mehr ganz genau, was sich in der vergangenen Nacht zwischen ihnen zugetragen hat. Entwickelt sich also doch mehr zwischen den beiden? Professor Sternberger unterstützt Conrad bei der Behandlung von Christopher Branders Hirntumor. Dabei vertraut Conrad seinem alten Mentor an, dass er bedauert, nie eine eigene Familie gegründet zu haben. Sternberger fällt die besondere Verbinundung zwischen Conrad und Laura auf und rennt damit bei Conrad offene Türen ein. Der hat schon einmal vermutet, Lauras Vater zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen