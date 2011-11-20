Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 15: Folge 151
43 Min.Folge vom 20.11.2011Ab 12
Nach Daniels leidenschaftlichem Kuss, bemerkt die überrumpelte Laura mit Schrecken, dass ausgerechnet Stefan sie dabei gesehen hat. Laura befürchtet, dass Stefan sie und Daniel nun für ein Paar hält. Daniel hingegen ist enttäuscht, als Laura ihm zu verstehen gibt, dass sie für ihn nur Freundschaft empfindet, tut aber so, als wäre er auch nur an einer platonischen Freundschaft interessiert. Als eine Wandergruppe im "Wolpertinger" einfällt, kommt Alois an den Rand seiner Belastbarkeit. Ursula überredet ihn, endlich eine Thekenkraft einzustellen, die ihm hilft, die Gastwirtschaft zu führen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises