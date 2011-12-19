Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 170

HerzfrequenzStaffel 9Folge 12vom 19.12.2011
Saskia bittet Conrad, ihr zu helfen und gibt sich ihm quasi in die Hände. Conrad glaubt, mitverantwortlich zu sein für Saskias Probleme. Inzwischen verbringen Laura und Daniel auf dem Bergausflug ein paar unbeschwerte Stunden. Zum ersten Mal schlafen die beiden auch miteinander. Als sie von dem Ausflug zurückkommen, erwartet Laura jedoch eine böse Überraschung. Bernheimer macht Shirley und Vicky klar, dass er von nun an sein Single-Leben genießen will und fährt mit dem Sportwagen weg. Shirley konstatiert trocken, dass ihr Ex offenbar eine Midlife-Crisis hat.

