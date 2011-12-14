Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 167
43 Min.Folge vom 14.12.2011Ab 12
Conrad ist von Lauras Vorwurf, er hätte Spanner-Fotos von ihr gemacht, überrumpelt. Es gelingt ihm nicht, sie davon zu überzeugen, dass er diese Fotos nicht geschossen hat und Laura geht jedem weiteren Gespräch aus dem Weg. Bei ihrer Mutter findet Laura Trost. Doch gleichzeitig merkt Saskia, dass ihre intriganten Pläne zu scheitern drohen. Vickys Enttäuschung wächst, als ihr alle Partygäste absagen. Dies spitzt sich zu, als Bernheimer noch eins drauf legt und Ursula bittet, Vicky spontan für die Nachtschicht einzuteilen. Florian hat sich gegen die Stammzellen-Therapie entschieden.
