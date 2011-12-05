Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 160
43 Min.Folge vom 05.12.2011Ab 12
Saskia erkennt, dass sie Conrad nicht mehr lange davon abhalten kann, Laura zu offenbaren, dass er ihr Vater ist. Sie muss handeln. Gemeinsam mit Georg bereitet sie eine infame Verleumdung vor. Während Laura fast schon bereut, Stefan geohrfeigt zu haben, hofft dieser, Laura nun endgültig ihren Gefühle für ihn die Grundlage entzogen zu haben. Doch Laura kann ihre Gefühle für Stefan nicht einfach abstellen, genauso wenig wie Daniel, der ihr gegenüber vorgibt, sich mit der Rolle als Kumpel zu begnügen. Henriette kümmert sich um Florian, der seine Panikattacke gut überstanden hat.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises