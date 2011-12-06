Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 161

Staffel 9Folge 3vom 06.12.2011
Folge 161

Folge 161Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 3: Folge 161

43 Min.Folge vom 06.12.2011Ab 12

Shirley beobachtet beim Joggen einen Jogger, der plötzlich zusammenbricht. Gemeinsam mit einem zur Hilfe eilenden gutaussehenden Fremden gelingt es ihr, den Mann zu reanimieren. Laura ist schockiert über die Spanner-Fotos, die sie bei Prof. Conrad im Büro entdeckt hat und will ihn direkt zur Rede stellen. Doch Saskia fängt sie geschickt ab und überzeugt sie, zunächst noch Stillschweigen zu bewahren und weitere Beweise für seine Lüsternheit zu finden. Gleichzeitig ermutigt sie Conrad, sich seiner Tochter weiter anzunähern. Daniel weiß nicht, wie er Laura von seinen Gefühlen überzeugen soll. Stefan rät ihm, ihr einen Brief zu schreiben.

