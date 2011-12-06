Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 161
43 Min.Folge vom 06.12.2011Ab 12
Shirley beobachtet beim Joggen einen Jogger, der plötzlich zusammenbricht. Gemeinsam mit einem zur Hilfe eilenden gutaussehenden Fremden gelingt es ihr, den Mann zu reanimieren. Laura ist schockiert über die Spanner-Fotos, die sie bei Prof. Conrad im Büro entdeckt hat und will ihn direkt zur Rede stellen. Doch Saskia fängt sie geschickt ab und überzeugt sie, zunächst noch Stillschweigen zu bewahren und weitere Beweise für seine Lüsternheit zu finden. Gleichzeitig ermutigt sie Conrad, sich seiner Tochter weiter anzunähern. Daniel weiß nicht, wie er Laura von seinen Gefühlen überzeugen soll. Stefan rät ihm, ihr einen Brief zu schreiben.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises