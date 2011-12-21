Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 172
43 Min.Folge vom 21.12.2011Ab 12
Durch Lauras öffentliches Bekenntnis zu Conrad als Vater fühlt er sich ermutigt, weiter auf seine Tochter zuzugehen. Aber Laura möchte die sichere Distanz zwischen ihnen beiden vorerst beibehalten. Während sie in Daniels Familie Geborgenheit findet, arbeitet Conrad mit Saskia deren Probleme auf und merkt dabei nicht, wie diese nach und nach den Spieß rumdreht. Henriette will sich vor ihren Gefühlen schützen und bittet Ursula, sie vom Dienst an Florian zu entbinden. Als Florian, der ihr eine Liebeserklärung machen will, davon erfährt, ist er am Boden zerstört und fühlt sich zugleich bestätigt: Wer kann schon einen Krüppel wie ihn lieben?
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises