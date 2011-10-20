Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 129
Ralf weigert sich, Stefan mehr Informationen über die Geschehnisse auf Haiti zu geben, um sich nicht noch mehr zu belasten. Auch über den Verbleib des gestohlenen Geldes für den Schockraum hüllt er sich in Schweigen, so dass die Klinik in eine finanzielle Schieflage gerät. In dieser Situation kündigt Professor Conrad an, dass er die Abteilung für plastische Chirurgie schließen will. Bei Landrätin Christiane Weinberger stößt er mit diesen Plänen selbstredend auf großen Widerstand. Stella hat den Eindruck, dass Lorenzos ständige Anspielungen auf ihre Kinderlosigkeit alte Wunden bei Antonio aufreißen. Als sie vom guten Ruf des neuen Professors erfährt, bittet sie ihn um ein Gespräch. Laura machen die Nachwirkungen von Ralfs Geiselnahme mehr zu schaffen, als sie sich zunächst eingestehen will.
