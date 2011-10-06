Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 119

HerzfrequenzStaffel 7Folge 3vom 06.10.2011
42 Min.
Ab 12

Die Einführung der neuen Privatabteilung spaltet die Ärzteschaft und das Pflegepersonal. Isabelle verlangt von Ralf nur das Beste vom Besten für ihren neuen Bereich. Während Mesut und Henriette gegen die neue Abteilung wettern, überlegt Karen, ob sie das Angebot annehmen soll, künftig dort zu arbeiten. Markus ist erleichtert, denn er glaubt, dass zwischen ihm und Marie wieder alles im Lot ist. Währenddessen überlegt Marie aber fieberhaft, wie sie Markus schonend beibringen kann, dass sie sich in Stefan verliebt hat. Lucas hat starke Gefühle für Philine, traut sich aber nicht, ihr diese zu gestehen.

