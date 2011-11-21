Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 8Folge 16vom 21.11.2011
43 Min.Folge vom 21.11.2011Ab 12

Laura hat Stefan eine Liebeserklärung gemacht, doch der ist überrumpelt und reagiert gar nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Daniel bekommt ausgerechnet Bernheimer als Mentor vor die Nase gesetzt. Alois veranstaltet im "Wolpertinger" einen Fingerhakelwettbewerb. Christopher Brandner, der junge Erntehelfer der Lechners, erweist sich als haushoher Favorit. Auch Mesut ist entschlossen, am Wettbewerb teilzunehmen und fordert Christopher heraus. Da stürzt Christopher unglücklich und fällt auf den Hinterkopf. enriette freut sich, dass Florian für weitere Behandlungen in die Seeklinik zurückgekehrt ist.

Herzfrequenz
