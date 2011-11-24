Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 19: Folge 155
43 Min.Folge vom 24.11.2011Ab 12
Nach einem gemeinsamen Abend wachen Daniel und Laura am Morgen nebeneinander auf. Beide wissen nicht mehr ganz genau, was sich in der vergangenen Nacht zwischen ihnen zugetragen hat. Entwickelt sich also doch mehr zwischen den beiden? Professor Sternberger unterstützt Conrad bei der Behandlung von Christopher Branders Hirntumor. Dabei vertraut Conrad seinem alten Mentor an, dass er bedauert, nie eine eigene Familie gegründet zu haben. Sternberger fällt die besondere Verbinundung zwischen Conrad und Laura auf und rennt damit bei Conrad offene Türen ein. Der hat schon einmal vermutet, Lauras Vater zu sein.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises