Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 21: Folge 157
42 Min.Folge vom 28.11.2011Ab 12
Die Sorge um Christopher lässt niemanden in der Seeklinik kalt. Laura steht Daniel zur Seite, den das Schicksal seines Ziehbruders besonders mitnimmt. Bei der OP können die beiden nur zusehen. Nach einem Gespräch mit Karen dämmert Laura, dass Daniel doch mehr für sie empfindet als er zugibt. Ursula stellt im "Wolpertinger" fest, dass sie ihren Rosenkranz verloren hat. Alois ist ihr daraufhin auf seine ganz eigene Art behilflich. Saskia ist wegen Conrads Ansage, einen Vaterschaftstest zu machen, beunruhigt. Sie will Laura unter allen Umständen für sich alleine beanspruchen. Florian fühlt sich von Noras Heiratsabsichten bedrängt.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises