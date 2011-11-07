Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 142
43 Min.Folge vom 07.11.2011Ab 12
Bernheimer ist sicher, dass Vickys Wunsch, eine Schwesternschule zu besuchen, nur wieder eine ihrer pubertären Launen ist. Als er mitbekommt, dass Timo mit Vicky nach Portugal reisen will, hofft er, dass sie wieder zur Besinnung kommt und doch noch ihr Abitur macht. Um Conrads Fragen nach der Identität von Lauras Vater endgültig ein Ende zu setzen, tischt Saskia ihm eine unglaubliche Lüge auf. Währenddessen kommen sich Laura und Stefan näher. Laura, die von ihren Gefühlen verwirrt ist, vertraut sich daraufhin in ihren Liebesdingen Professor Conrad an. Henriette ist es gelungen, Nora und Florian einander näher zu bringen.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises